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الفلبين تسجل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خارج الصين

فيروس كورونا
فيروس كورونا
د ب أ
نشر فى : الأحد 2 فبراير 2020 - 10:06 ص | آخر تحديث : الأحد 2 فبراير 2020 - 10:07 ص

أعلنت الفلبين اليوم الأحد، عن تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا القاتل، فيما يعتبر أول حالة وفاة بسبب الفيروس خارج الصين.

وقال وزير الصحة، فرانشيسكو دوكي، إن المريض، وهو رجل صيني يبلغ من العمر 44 عامًا، توفي يوم السبت بعد احتجازه منذ 25 يناير الماضي.

يشار إلى ان الرجل هو رفيق أول حالة إصابة بالفيروس في الفلبين، وهى امرأة صينية تبلغ من العمر 38 عامًا.

وقال دوكي في مؤتمر صحفي "خلال فترة إدخال المريض، تدهورت حالته وأصيب بالتهاب رئوي حاد".

وأضاف "في الأيام القليلة الماضية، كان المريض مستقرًا وأظهر علامات تحسن، إلا أن حالة المريض تدهورت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما أدى إلى وفاته".

ووصل الاثنان، وكلاهما من ووهان، بالصين، إلى الفلبين قادمين من هونج كونج في 21 يناير، وهما الحالتين الوحيدتين المؤكدتين في الفلبين حتى الآن.

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