المؤسسات اليابانية تأمل في توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاقية تجارية

أعربت مؤسسات الأعمال اليابانية عن أملها في أن تتوصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي سريعا لاتفاق للتجارة الحرة عقب خروجها من التكتل الأوروبي، حيث إن الإخفاق في ذلك قد يكون له عواقب سلبية على عمليات المؤسسات اليابانية في أوروبا.

وأفادت التقارير بأن مؤسسات الأعمال اليابانية تطالب -في الوقت نفسه- حكومة طوكيو، بإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا، حيث إن الاتفاقية الموقعة بين اليابان والاتحاد الأوروبي تضع القواعد حول الاستثمارات والتعريفات الجمركية لم يعد في الإمكان تطبيقها على العلاقات التجارية بين طوكيو ولندن.

وقال رئيس اتحاد الأعمال الياباني هيرواكا ناكانيشي، إن الحكومة ستناقش مع بريطانيا الاتفاق التجاري الجديد، لكن المحادثات تعتمد على كيفية سير المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن اليابان تحتاج إلى إجراء العديد من المحادثات مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.