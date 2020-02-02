تقارير: الشرطة البلجيكية تصيب رجلا حاول مهاجمة أشخاص بسكين

ذكرت وسائل إعلام رسمية في بلجيكا مساء اليوم الأحد أن الشرطة في مدينة جنت أطلقت الرصاص على رجل فأصابته في يده وذلك بعد أن حاول الأخير مهاجمة أشخاص بسكين.

وقالت وكالة الأنباء البلجيكية الحكومية (بلجا) إن الشرطة والادعاء العام شرعا في التحقيق في الواقعة، وأشارت إلى أنهما لم يعلنا عن تفاصيل بعد بخصوص ما حدث.

وأوضحت بلجا أنه تم إغلاق شارع وأن قوات الأمن متواجدة بعدد كبير في المكان.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة البريطانية لندن شهدت مساء اليوم مقتل رجل من قبل الشرطة بعد أن طعن عدة أشخاص بسكين في شارع تجاري جنوب لندن.

وتشير توقعات الشرطة إلى أن الحادث له خلفية إرهابية، ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل أخرى بشأن المنفذ ودافعه.