بايرن ميونخ يعود لصدارة البوندسليجا في الوقت المناسب

عاد فريق بايرن ميونخ إلى صدارة الألماني لكرة القدم، التي يعتقد أنها مكانه الطبيعي، في الوقت المناسب وتحديدا قبل مواجهة ملاحقه لايبزج الأحد المقبل في مدينة ميونخ.

وعاد بايرن لقمة الترتيب عقب فوزه على ماينز 3 / 1 أمس السبت، وسقوط لايبزج في فخ التعادل 2/2 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، ليعتلي الصدارة برصيد 42 نقطة بفارق نقطة أمام لايبزج.

وقال هانسي فليك، مدرب بايرن ميونخ، في تصريحات لشبكة قنوات "سكاي" :"سيريد لايبزج الفوز، ونحن أيضا. نلعب على أرضنا. سنستعد جيدا وسنرى ماذا سيحدث يوم الأحد".

إنه صراع متكافئ على اللقب، حيث يحتل بايرن الصدارة بفارق نقطة أمام لايبزج، وبفارق ثلاث نقاط أمام فريقي بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ.

وقال ديفيد ألابا مدافع بايرن ميونخ :"مازال الطريق طويلا. نريد التفكير في كل مباراة على حدة، والفوز بها. نريد أن نكون على القمة مع نهاية الموسم".

ولكن يبدو أن بايرن عاد لمستواه بتحقيقه ستة انتصارات متتالية، فيما حقق دورتموند الفوز في مبارياته الثلاث عقب العطلة الشتوية حيث سجل إيرلينج هالاند، المنضم حديثا للفريق، سبعة أهداف في المباريات الثلاث، بينما حقق كل من لايبزج ومونشنجلادباخ أربع نقاط بعد فترة الراحة.

وذكرت صحيفة "سود دويتشة تسايتونج" اليوم الأحد :" إذا حكمنا من الانطباع الأول منذ بداية النصف الثاني من الموسم فإن انتقال الهيمنة على كرة القدم الألمانية ربما ستتأجل".

وأضافت الصحيفة :" احتاج بايرن لـ30 دقيقة فقط ليحقق انتصارا سهلا مثلما حدث في ماينز. وعانى لايبزج من مشكلات، تقريبا، في كل مبارياته أمام الفرق الكبرى، وأدرك حاليا معنى لعب كرة القدم في مستوى عال كمرشح لنيل اللقب".

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفه الثاني والعشرين هذا الموسم في المباراة التي حسمها بايرن أمام ماينز بتسجيله ثلاثة أهداف في النصف ساعة الاولى من اللقاء. ولكن بعد ذلك توقف اللاعبون عن اللعب بشكل فعال وهو الأمر الذي لم يعجب فليك.

وقال فليك :"سعيد بتحقيق الانتصار السادس على التوالي. كنت سعيدا بالأداء في أول 30 دقيقة. لم نقدم ما يكفي بعدها، سرعتنا هبطت كثيرا".

وأضاف :"كنت اتمنى ان يتعامل فريقي مع المباراة بشكل مختلف بعد الركلة الركنية قبل نهاية الشوط الأول. حافظنا على تقدمنا مع بداية الشوط الثاني. يجب أن نعترف أن الـ60 دقيقة لم نكن نشبه بايرن".

وسيكون بايرن بحاجة لتقديم أداء جيدا طوال الـ90 دقيقة في مباراته المقبلة أمام لايبزج في ظل رغبته بالفوز بلقبه الثامن على التوالي لتمديد رقمه القياسي، علما بان الفريق سيكون بإمكانه التدرب على طريقته امام هوفنهايم يوم الاربعاء المقبل في كأس ألمانيا.

نفس الأمر ينطبق على لايبزج، الذي استطاع أن ينتزع تعادلا صعبا بعدما قلب تأخره بهدفين أمام مونشنجلادباخ، بفضل هدف كريتسوفر نكونكو في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وكان مارسيل سابيتزر، قائد لايبزج، على علم تام بأن فريقه فقد الزخم قبل مباراته أمام بايرن ميونخ، وأن تعادل الفريق أمس جاء بعد خسارة مفاجئة أمام آينتراخت فرانكفورت صفر / 2، وانتهت فترة تصدرهم جدول الترتيب بفارق أربع نقاط.

وقال سابيتزر :"إنه ليس شعورا جيدا لخسارة صدارة الترتيب بعد مباراتين. الآن يجب أن نستجمع قوانا سويا ونعود للطريق الصحيح. الذهاب لميونخ لم يكن سهلا من قبل. سنستعد جيدا، لتحقيق نتيجة إيجابية".

ومع ذلك، بإمكان لايبزج أن يستعيد معنوياته المرتفعة، وتحقيق نتيجة إيجابية، إذا حققوا نتيجة إيجابية أمام فرانكفورت يوم الثلاثاء المقبل في كأس ألمانيا.