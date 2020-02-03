عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد إضاءة برج خليفة بألوان العلم الصيني موجهة رسالة إلى الصين مفادها «نحن معكم».



ويأتي الأمر في إطار حملة أطلقتها الإمارات للتضامن مع الصين التي تواجه فيروس «كورونا»، حيث أضاءت الإمارات عددًا من معالمها البارزة وفي مقدمتها برج خليفة ومبنى شركة بترول أبوظبي «أدنوك» بألوان العلم الصيني.



وشهدت الصين ارتفاعًا حادًا في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، اليوم الأحد، حيث أشارت الإحصاءات الرسمية إلى بلوغ عدد الوفيات 304 شخصًا بعد أن كان 259 في اليوم السابق، فضلًا عن إصابة أكثر من 14 ألف شخصًا.