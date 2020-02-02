«سوديك» ترعى دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص ــ مصر 2020

شاركت شركة سوديك كمطور عقارى حصرى فى رعاية دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص مصر 2020 التى تم تنظيمها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

شهد حفل الافتتاح الذى تم فى 26 يناير 2020 حضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي؛ والمهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا؛ والمهندس ماجد شريف العضو المنتدب لشركة سوديك، بالإضافة إلى عدد كبير من المسئولين.

وقال ماجد شريف العضو المنتدب لشركة سوديك: «نحن متحمسون للغاية لرعاية أول دورة للألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص، وهو ما يؤكد التزامنا بالمساهمة فى دمج الأشخاص ذوى الهمم فى المجتمع من خلال تعظيم مشاركتهم فى مختلف المجالات».

تشهد الدورة مشاركة 800 لاعب من 42 دولة افريقية يتنافسون فى مجالات كرة القدم وألعاب القوى وكرة السلة والبوتشى. ولأول مرة فى تاريخ الألعاب الأولمبية الخاصة، تحقق الألعاب الأفريقية المساواة الكاملة بين الجنسين، من خلال المناصفة فى مشاركة الرياضيين من الذكور والإناث.

تتمتع سوديك بتاريخ طويل فيما يخص مواطنة الشركات من خلال العديد من المبادرات فى مجال الرياضة، بما فى ذلك رعاية ودعم إسلام أبوعلى، وهو السباح البارلمبى العالمى الذى فاز بالعديد من الميداليات المحلية والدولية، بالإضافة إلى مبادرات أخرى فى مجال التعليم وإعادة تأهيل المناطق الأكثر احتياجا.