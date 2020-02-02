 اليوم.. لقاء مع إيمان يحيى و«الكتابة بالمشرط» بجناح دار الشروق فى معرض الكتاب - بوابة الشروق
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اليوم.. لقاء مع إيمان يحيى و«الكتابة بالمشرط» بجناح دار الشروق فى معرض الكتاب

شيماء شناوى:
نشر فى : الأحد 2 فبراير 2020 - 6:49 ص | آخر تحديث : الأحد 2 فبراير 2020 - 6:49 ص

يناقش الكاتب إيمان يحيى روايته «الكتابة بالمشرط»، غدا الأحد، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الخامسة مساءً، بمقر دار الشروق، بقاعة 1 جناح B7. والرواية تقتحم عالم المستشفيات والجامعات وتكشف المسكوت عنه أثناء وبعد الثورة العاصفة!.

وعنها يقول المؤلف: «تهدف إلى تشريح المجتمع المصرى؛ من أجل كشف أوجه الفساد فيه على عدة أصعدة، لاسيما فى المجال الطبى، بالإضافة إلى الفساد المتغلغل فى الجامعات المصرية، وبعض المشاكل التى يتعرض لها العاملون فى المجال الطبى، كما أنها تناقش المسكوت عنه فى تلك المؤسسات من خلال حبكة درامية مُحكمة لا تفتقر إلى الجرأة».


كما تتناول الرواية مسألة الاضطهاد الذى تتعرض له بعض الطبيبات الشابات فى بعض أقسام المستشفيات، فقط لكونهن إناثًا. وتتناول العلاقة المقدسة التى تربط الطبيب بالمريض، ولكن من منظور جديد، حيث ترصد معاناة الأطباء وسط منظومة الفساد، وتشير أيضًا إلى معاناة المرضى فى المستشفيات المصرية، ونقص الاهتمام الذى يلقونه أحيانًا من بعض الأطباء شحيحى الضمائر.


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