مقتل 20 مدنيا في هجوم إرهابي شمال بوركينا فاسو

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قتل 20 مدنيا الليلة الماضية في هجوم إرهابي في قرية لامدامول على بعد 40 كلم من غورغادجي، التابعة لمقاطعة سينو في شمال بوركينا فاسو، كما افاد مصدر امني الأحد.

وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن "مسلحين مجهولين هاجموا قرية لامدامول ليل السبت إلى الأحد وقتلوا ما لا يقل عن 20 مدنيا. قتل المهاجمون المدججون بالسلاح على متن الدراجات النارية السكان".

وأكد مصدر أمني آخر وقوع الهجوم الإرهابي، موضحا أنه جاء "بعد تهديد السكان قبل بضعة أيام بوجوب مغادرة القرية".

وأضاف أن "قوات الدفاع والامن تعمل ليل نهار لتأمين المنطقة والسكان، ولكن من الصعوبة ان يكونوا في كل مكان".

يأتي الهجوم على المدنيين بعد أسبوع من هجمات مماثلة في شمال البلاد ووسطها.

ففي 25 يناير قتل 39 مدنيا في هجوم إرهابي على قرية في منطقة تونجوماييل بمقاطعة سوم.

وتشهد بوركينا المحاذية لمالي والنيجر هجمات إرهابية منذ 2015 خلفت نحو 800 قتيل.

وأفادت الأمم المتحدة بأن الهجمات الإرهابية في مالي والنيجر وبوركينا أسفرت عن 4 آلاف قتيل في 2019 وتسببت بأزمة إنسانية غير مسبوقة مع فرار 600 ألف شخص من أعمال العنف.