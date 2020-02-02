 مصرع وإصابة 3 أشخاص في إطلاق للرصاص أثناء جنازة بولاية فلوريدا الأمريكية - بوابة الشروق
الأحد 2 فبراير 2020 12:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

مصرع وإصابة 3 أشخاص في إطلاق للرصاص أثناء جنازة بولاية فلوريدا الأمريكية

أ ش أ
نشر فى : الأحد 2 فبراير 2020 - 12:06 ص | آخر تحديث : الأحد 2 فبراير 2020 - 12:06 ص

لقى شخصان على الأقل مصرعهما، كما أصيب شخص ثالث في إطلاق للرصاص أثناء تشييع جنازة بولاية فلوريدا الامريكية.

ذكرت ذلك الليلة قناة (روسيا اليوم) الإخبارية في نبأ عاجل، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك