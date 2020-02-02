مصرع وإصابة 3 أشخاص في إطلاق للرصاص أثناء جنازة بولاية فلوريدا الأمريكية

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لقى شخصان على الأقل مصرعهما، كما أصيب شخص ثالث في إطلاق للرصاص أثناء تشييع جنازة بولاية فلوريدا الامريكية.
ذكرت ذلك الليلة قناة (روسيا اليوم) الإخبارية في نبأ عاجل، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.