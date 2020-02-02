طهران ترحب بتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

رحبت الخارجية الإيرانية اليوم الأحد بتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث باسم الوزراة سيد عباس موسوي القول إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تماشيا مع استمرار دعمها لاستقلال ووحدة العراق وتعزيز مبادئ الديمقراطية في العراق والمطلب المشروع من قبل الحكومة والشعب العراقي في خروج القوات الامريكية من أراضي هذا البلد، فإنها ترحب بانتخاب السيد محمد توفيق علاوي رئيسا جديدا لوزراء العراق".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح كلف أمس علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك أملا في تهدئة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أشهر.