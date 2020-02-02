توقع الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم تحقيق إيرادات تقارب 6 مليارات جنيه سنويا بمدينة مرسى علم مع اكتمال المشروعات السياحية والفندقية الجارى انشاؤها بالاضافة إلى توفير نحو نصف مليون فرصة عمل.

وأشار إلى أن مرسى علم حاليا يوجد بها ٧٢ قرية سياحية يعمل فى هذه القرى ما يعادل 150 ألف عمالة مباشرة وغير مباشرة تخدم قطاع السياحة بمرسى علم. وأضاف أنه مع استكمال الانشاءات الفندقية والسياحية بمرسى علم والقصير سيصل عدد القرى ١٥٠ قرية سياحية وفندقا.

وأضاف أن مدينة مرسى علم السياحية ستكون الحصان الاسود للسياحة المصرية خلال 2020

واقترح د. عاطف عبداللطيف إنشاء داون تاون لمدينة مرسى علم ليكون عنصر جذب وترويجا قويا للسياحة هناك ويوفر الكثير من فرص العمل ويحدث رواجا للمنتجات المصرية التى يفضلها السائح الاجنبى خاصة فى ظل افتتاح مطار برنيس جنوب مرسى علم الذى سيساهم أيضا فى زيادة معدلات السياحة.

وأكد أن مرسى علم تتميز بطول شواطئها الكبيرة لمسافة 450 كيلومترا ولابد من العمل على استغلال هذه المساحة من الشواطئ فى اقامة المنتجعات السياحية والترفيهية خاصة ان حوالى 11 % فقط من هذه الشواطئ عبارة عن شواطئ رملية تصلح للسباحة بسهولة والباقى عبارة عن صخور وشعاب مرجانية يمكن تهذيبها بالتنسيق مع وزارة البيئة من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة فى تطوير الشواطى وتهذيبها بدون التأثير على الشعاب المرجانية الحية والحياة البحرية ودعا إلى دراسة ما يحدث فى عالم البيئة العالمى وكيف يطور العالم شواطئه وآلية القيام بهذا فى الشواطئ المصرية بشكل عام.

وأشار إلى وجود 4 شواطئ رملية وهى صمادى جنوب مرسى علم ومرسى عجلة ومرسى سيفين ومرسى تنضبة واذا تم تطوير هذه الشواطئ وتوفير الخدمات بها سواء كراسى او مطاعم أو حمامات وكافتيريات وغرف لتغيير الملابس ووجود ادارة محترفة لها سنتمكن من استثمار هذه الشواطئ ونستغلها الاستغلال الامثل فى مضاعفة اعداد السياح بمرسى علم مقترحا أن يتم البدء فى توفير الخدمات بهذه الشواطئ قبل تطوير الشواطئ الصخرية ذات الشعاب المرجانية.

وفيما يتعلق بالطيران ناشد د. عاطف عبداللطيف بضرورة اعادة النظر فى اسعار رحلات الطيران المرتفعة إلى مرسى علم وزيادة عدد الرحلات بين القاهرة ومرسى علم وتنشيط الطيران إلى مرسى علم من الاقصر وشرم الشيخ والغردقة مع وجود مراكب سياحية تربط بين مرسى علم وجنوب سيناء والغردقة.

وأشار رئيس جمعية مسافرون للسياحة إلى أن مدينة مرسى علم ستتزايد بها اعداد الفنادق خلال الفترة القادمة فى ظل وجود مبادرة البنك المركزى الجديدة لدعم السياحة وحاليا تضم مرسى علم حوالى 90 فندقا منها ما هو يعمل بكامل طاقته وآخر تحت الإنشاء سيجرى الانتهاء منه من خلال الاستفادة بمبادرة البنك المركزى.

واقترح د.عاطف عبداللطيف إقامة مناطق استشفائية وعلاجية وصحية على مستوى عالمى بمرسى علم مع ضرورة قيام الحكومة بتسهيل الحصول على الأراضى لإقامة مشروعات سياحية.

وأشار إلى ضرورة الترويج لمرسى علم من خلال التسويق والحملات الدعائية بالخارج خاصة فى منطقة الخليج العربى لسياحة اليخوت بمرسى علم مع تخفيض الرسوم وإلغاء الاجراءات الروتينية.