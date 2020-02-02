عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة اليوم الأحد قادمة من الخرطوم بعد لقاء فريق الهلال السوداني مساء أمس السبت في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أنهت البعثة إجراءات وصولها على رحلة مصر للطيران القادمة من الخرطوم وتوجه اللاعبون إلى منازلهم مباشرة من المطار قبل التجمع والاستعداد للمباريات القادمة للفريق الذى تأهل لدور الثمانية بعد التعادل الإيجابي مع الفريق السوداني 1 / 1.

وشهدت مباراة الأهلي والهلال أحداث شغب من جماهير الفريق السوداني ، حيث اقتحم بعضهم أرض الملعب، وتم احتجاز بعثة الأهلي في ملعب المباراة من قبل الأمن السوداني لأكثر من 90 دقيقة عقب اللقاء وتم فرض حراسة أمنية مشددة على البعثة منذ خروجها من الملعب إلى الفندق ومنه إلى مطار الخرطوم للعودة إلى مصر.