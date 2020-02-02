أكد رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي، سعادته بالوصول للدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وقال ربيعة :"نعم كنا في موقف صعب قبل مواجهة الهلال الأخيرة، ولكن دوافعنا كانت كبيرة للغاية، ومن ثم حققنا هدفنا وحجزنا بطاقة التأهل إلى ربع النهائي".

وأضاف ربيعة: الكل يعلم تماما معدن لاعبي الأهلي في المواقف الصعبة، وكيف يتماسك الجميع ويكونون على قلب رجل واحد".

وأوضح أنه قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة تحدث عن الموقف الصعب الذي يتواجد فيه الفريق بالمجموعة وتحديداً بعد فوز الهلال السوداني على بلاتينيوم خارج ملعبه، مُضيفًا :"أكدت وقتها أننا قادرون بعزيمتنا وخبراتنا وبشخصية الأهلي على الخروج من هذا الموقف، وهو ما حدث ونحن الآن أصبحنا أحد المتأهلين لربع النهائي الإفريقي".

وواصل مدافع الأهلي :"لا نلتفت كثيرا لاسم منافسنا في ربع النهائي؛ لأننا نبحث عن هدف واحد لا بديل عنه؛ وهو حصد بطولة إفريقيا وإسعاد جماهير الأهلي التي تنتظر عودة الأميرة الإفريقية لدولاب البطولات بالقلعة الحمراء".

وأكمل :"من سنتجنب مواجهته في ربع النهائي سنعود لمواجهته في الدور قبل النهائي أو النهائي، ومن ثم تركيزنا بالكامل في الانتصارات فقط لمواصلة المشوار الإفريقي بنجاح".

وأتم ربيعة: الفريق البطل لا ينظر سوى لمنصة التتويج، وفي الأهلي اعتدنا دائما على احترام جميع المنافسين؛ سواء محليا أو إفريقيا، ولكن في النهاية الأهلي لن يتنازل عن حلم التتويج الإفريقي في نسخة دوري الأبطال الحالية؛ لإسعاد جماهيرنا الوفية".