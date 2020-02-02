محافظ القاهرة: حريصون على توفير بيئة تواصل إيجابية بين المسئولين والشباب

أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المؤتمر الأول لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية يعد رسالة لكل القيادات الشبابية في محافظة القاهرة والفاعلة على أرض الواقع لخلق نقطة التقاء بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتطورة فى وجود شخصيات عامة تهتم بالشأن الاستثمارى والشبابي.

وقال عبد العال، خلال المؤتمر الأول لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية الذي عقدته المحافظة اليوم، إننا نستهدف توفير بيئة تواصل إيجابية بين كبار المسئولين الشباب والشركات لتوظيف الشباب بايجاد فرص عمل حقيقية لهم.

وأشار إلى أن الاقتصادات المتقدمة والنامية تهتم على حد سواء بدعم الإبتكار ورواد الأعمال و الشباب، لما لهم من مساهمة إيجابية فى النمو الاقتصادي، حيث نشاهد كيف أن مجموعة من رواد الأعمال الشباب يقومون ببناء و تنمية شركات تصبح فى وقت وجيز شركات عالمية تتجاوز قيمتها السوقية إجمالى الناتج المحلى لبعض الدول.

من جانبه، قال سمير عبد المجيد مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة ، خلال المؤتمر، إنه لابد من نشر فكر العمل الحر في أحياء القاهرة خاصة العشوائية والأكثر احتياجاً منها، مشيرا إلى أن الجهاز قام بتوقيع 30 بروتوكولا مع جامعات خاصة وحكومية لدعم فكرة العمل الحر لدى شباب الجامعات، كما أن الجهاز قام بعقد دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة الشباب بحي الأميرية لمساعدة الشباب وتدريبهم على كيفية توليد فكرة مشروع وسيعقبها دورات تدريبية لمساعدتهم على كيفية البدء في مشروع جديد ، وسيتم تعميم هذه الدورات في باقي أحياء القاهرة.

وأضاف عبد المجيد أن الجهاز يقوم بتمويل 32 ألف مشروع بقيمة 3 مليارات و2 مليون جنيه ويوفر 243 ألف فرصة عمل ..مشيرا إلى أنه يتم دعم الشباب بدءاً من فكرة المشروع مروراً بدراسة الجدوى واستخراج المستندات وتراخيص التشغيل، بالاضافة إلى إقامة معارض خارجية وداخلية لتسويق منتجات الشباب المتميزة.

وأشار مدير الجهاز إلى أن خالد عبد العال يعد أول محافظ يتبنى خطة إقامة معارض لتسويق مشروعات صغيرة للشباب ستقام بالحدائق والمتنزهات.

من جهته، أكد المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، في كلمته بالمؤتمر، على أهمية هذا الملتقى الذي تنظمه محافظة القاهرة تحت رعاية خالد عبد العال محافظ القاهرة حيث تعد العاصمة من أوائل المحافظات التي اهتمت بالشباب وتوفير فرص العمل لهم بناء على اهتمام الدولة بالشباب وإيماناً بدورهم وأهميتهم لدفع حركة التنمية فى مصر.

وأشار السيد إلى اهتمام الوزارة بالتدريب التحويلي إلى سوق العمل حيث أعدت الوزارة برامج للشباب للتأهيل لسوق العمل من خلال الصناعات الحرفية والكمبيوتر وتم تأهيل 750 شابا فى 3 شهور متصلة على الصناعات الحرفية تدريب على أعلى مستوى.

ونوه السيد كذلك إلى برامج القروض التى تتولى إقراض الشباب وعمل دراسات جدوى لهم على كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضا إقراض المرأة المعيلة بداية من 5 الاف جنيه الى 60 الف جنية بفائدة 6% وتقل الفائدة الى 4% للاسر الملتزمة فى السداد إلى جانب مشروع شغلك فى بيتك لتوفير فرص عمل مستدامة وخاصة للسيدات فى القرى.

وأشار إلى أنه تم توفير 334 قطعة ارض لعمل مصانع صغيرة خاصة للمشروعات بمساحة تتراوح من 50 الى 100 متر ، بالإضافة إلى المشروع القومي لتوفير فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة .