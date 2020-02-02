أفلام «جوني ديب» و«سيجورني ويفر» تتصدر مهرجان برلين في ذكراه السبعين

قال منظمو مهرجان برلين السينمائي الدولي، إن أفلام النجمين الأمريكيين "جوني ديب" و"سيجورني ويفر"، ستكون من أوائل الأفلام في فعاليات المهرجان السينمائي.

يحتفل المهرجان الدولي -الذي يستمر 11 يوما، ويعد أحد أرقى المهرجانات السينمائية في أوروبا إلى جانب مهرجان كان والبندقية- بالذكرى السنوية الـ70 لتأسيسه في عام 2020.

وستكون النسخة القادمة، الأولى للمهرجان تحت إدارة المخرجين الجدد "كارلو شاتريانط، و"مارييت ريسينبيك"، بعد أن أنهى المدير السابق "ديتر كوسليك"، العام الماضي، فترة رئاسة استمرت 18 عاما، ومن بين النجوم البارزين المشاركين هذا العام في المهرجان الممثلة البريطانية هيلين ميرين، التي توجت بجائزة الأوسكار، والتي سيتم تكريمها بجائزة "برلين للإنجاز" مدى الحياة، ومن المقرر أن يترأس لجنة تحكيم المهرجان الممثل البريطاني جيريمي إيرونز.

وسيفتتح المهرجان في 20 فبراير الجاري بفيلم (عام سالينجر) للمخرج السينمائي الكندي فيليب فالاردو، والفيلم إنتاج كندي مشترك من بطولة النجمة الأمريكية "سيجورني ويفر"، والمأخوذ عن مذكرات الكاتب الأمريكي جوان جوانكوف.