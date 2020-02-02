الكرملين: الخطة الأمريكية للسلام لا تتوافق مع قرارات الشرعية الدولية

أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الأحد، أن "الخطة الأمريكية للسلام" لا تتوافق مع عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال بيسكوف ـ في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ "إن رد فعل فلسطين والدول العربية على (الخطة الأمريكية للسلام) تجعلنا نفكر بمدى قابليتها للحياة".. مضيفا "توجد سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي الموفقة وتحل القضية للطرفين"، موضحا أنه يمكن بالعين المجردة رؤية عدم توافق عدد من نقاط هذه الخطة مع قرارات مجلس الأمن.

ورفض مجلس الجامعة العربية - خلال الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد أمس /السبت/ بمقر الجامعة العربية - "الخطة الأمريكية للسلام"؛ لمخالفتها لمرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.