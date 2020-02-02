أبها السعودي يستعير بوخشنوش من النجم الساحلي التونسي

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أعلن نادي أبها السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، تعاقده مع اللاعب الجزائري سليم بوخنشوش لينضم إلى الفريق خلال الفترة المقبلة قادما من النجم الساحلي التونسي.

وذكر نادي أبها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" أن اللاعب الجزائري سيدعم الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وسبق لبوخنشوش أن لعب لأندية مولودية بجاية وشبيبة القبائل الجزائريين بالإضافة إلى النجم الساحلي.

ويحتل أبها المركز التاسع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) برصيد 23 نقطة، ويستعد لمواجهة الوحدة يوم الجمعة المقبل في الجولة السابعة عشر من الدوري.