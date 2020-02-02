14 محافظة تشارك ببطولة المدارس الرياضية في الوادي الجديد

قال صلاح ميرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إن قطاع التعليم بالمحافظة استقبل وفود 14 محافظة على مستوى الجمهورية طلابا وطالبات ومشرفين ومدربين، المشاركين بدوري المدارس الرياضية والذي تستضيفه المحافظة بداية من غد الاحد وحتى الثلاثاء.

وتضم الوفود محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والقليوبية والشرقية وبورسعيد والمنيا وبني سويف وأسوان والأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا والفيوم والجيزة، بإجمالي ٦٥٠ فردا.

وأشار ميرغني إلى أن هذا الحدث العظيم من شأنه تنشيط السياحة الداخلية والتعرف على معالم المحافظة السياحية والأثرية بجانب تفعيل الدور الرياضي الهام للبطولة، موجها الجميع بضرورة التعاون من أجل الظهور بالمظهر الحضاري المشرف واللائق .‎