بريطاني يستأجر لوحة إعلانية ضخمة في الطريق بحثا عن عروس

اشترى شاب بريطاني يدعى مارك روفي لوحة إعلانية ضخمة عرض عليها صورته ورغبته في الزواج.

فبعد أن مل مارك تطبيقات المواعدة قرر أن يدفع مبلغ 425 جنيها ثمنا للوحة إعلانية ضخمة للإعلان عن رغبته عليها في شارع مزدحم في مدينة مانشستر الانجليزية.

ويأمل الشاب البالغ من العمر 30 عاما، وهو من مدينة شيفيلد، أن ترى فتاة أحلامه هذه اللوحة الضخمة.

وقال "اتصل بي أكثر من 100 شخص، للأسف نصفهم من الرجال، لكني سعيد على أي حال".

وأضاف مارك ، الذي يعيش حياة العزوبية منذ سنة، إنه اشترى لوحة الإعلان الضخمة حتى يلفت الانتباه.

وقال "خطرت لي الفكرة أثناء جلوسي في حانة. كنت أتحدث إلى صديق عن ضجري من تطبيقات المواعدة، وقلت على سبيل المزاح إن علي أن أضع صورتي على لوحة إعلانية ضخمة. ضحكنا في البداية، ثم راقت لي الفكرة".

ويظهر مارك على اللوحة متكأ على جنبه ويؤشر باتجاه عنوان موقعه الالكتروني، وشعاره "رجل واحد، لوحة إعلان واحدة، ومهمة واحدة".

ويمكن العثور على سيرته الذاتية على موقعه الإلكتروني، حيث يصف نفسه بأنه "بالغ الوسامة ومتواضع" ويدعو النساء إلى لقائه. ويعطي وصفا لمظهره، ويقول إنه قبل ثلاث فتيات.

وقال مارك الذي يعمل في مجال التسويق إنه ذهل من عدد الذين اتصلوا به، وهو يخطط للرد على الجميع.

ويعتقد مارك أن البعض سيعتبرونه مجنونا، لكنه يرى أن المبلغ الذي دفعه بخس مقابل الحب.

وقال إنه حاول أن يبدو طريفا ويأمل أن الناس لا يعتقدون أنه فاشل.