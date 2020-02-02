سعد: مصر في الأزمة تضرب المثل في أنها ليست رد فعل وإنما أخذت زمام المبادرة لكونها من أول عشر دول أعلنت العودة الطوعية لأبنائها

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على استمرار التواصل الدائم مع المصريين الباقين في مدينة ووهان الصينية، معقل فيروس «كورونا»، والبالغ عددهم 40 شخصًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، «لن نتركهم من خلال السفارة وسنظل على تواصل دائم معهم»، موضحًا طرق التواصل عبر المجموعة التي أنشأتها السفارة عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني We Chat والتواصل المباشر تليفونيًا للاطمئنان على أحوالهم أولًا بأول.

وأضاف أن وزارة الصحة أنجزت «ملحمة حقيقية» في التجهيز وحسن الاستعداد، مستطردًا: «مصر في الأزمة تضرب المثل في أنها ليست رد فعل وإنما أخذت زمام المبادرة لكونها من أول عشر دول أعلنت العودة الطوعية لأبنائها من المصريين في ووهان أو التجهيزات التامة على أعلى مستوى».

وأشار إلى متابعة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف بصورة مستمرة، لافتًا إلى تجهيز معسكر للإعاشة الكاملة للمصريين العائدين خلال 14 يومًا يحوي كافة تفاصيل الحياة اليومية، وتقديم الخدمات الطبية الكاملة لهم، وعلاج من يعاني أمراضًا مزمنة منهم، فضلًا عن إجراء الفحص الطبي الشامل.

ولفت إلى إرسال فريق طبي وإداري مكون من 140 فرد ودعمهم بعدد إضافي بعد وصول المصريين من ووهان، مشيرًا إلى اشتمال الفريق على كافة التخصصات وتقديم كافة الخدمات من خلال وزارة الصحة.

وأقلعت الطائرة الخاصة من طراز «إير باص A330/200»، صباح الأحد، من مطار القاهرة الدولي متوجهة مباشرة إلى مطار ووهان بالصين لنقل المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.