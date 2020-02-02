نائب محافظ مطروح تجري دراسة لإنشاء ملاهي أطفال بشاطئ دريم بالكورنيش

أجرت الدكتورة دينا الدسوقي، نائب محافظ مطروح، بجولة ميدانية بكورنيش المدينة، مشددة على نظافة الشاطئ وإعادة ترميم الكورنيش، وتأهيل سلم المستويات المتعددة للتسهيل على المواطنين في النزول والصعود، كذلك إعادة تنسيق الشاطئ بالمظهر الحضاري، ودراسة عمل مقترح ملاهي منطاد للأطفال بشاطئ دريم خلال موسم الصيف السياحي، وكذلك تطوير كافتيريا صابر، وتجهيزها قبل موسم الصيف وطرحها للإيجار وفق الضوابط القانونية.

ووجهت «الدسوقي» بالاهتمام بتطوير مسرح الشاطئ، وعمل الدهانات، وأعمال التجميل اللازمة مع ما يشهده من إقبال كبير من المصطافين؛ للاستمتاع بالعروض والفقرات الفنية المقدمة، مع الاهتمام بأعمال نظافة وصيانة شاملة.

كما تفقد النائبة شارع السنوسية والاستماع لمطالب أهالى المنطقة، حيث شددت على أعمال النظافة بالشوارع والقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة، مؤكدة على استمرار المتابعة و المرور الميداني لباقي المناطق والتجمعات، والعزب بالمحافظة، والاستماع للأهالي.