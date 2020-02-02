«رونالدو القياسي» يقود يوفنتوس للفوز بثلاثية على فيورنتينا

تغلب يوفنتوس بثلاثية نظيفة على ضيفه فيورنتينا في المباراة التي أُقيمت عصر اليوم الأحد على ملعب يوفي آرينا في الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

وتقدم كريستيانو رونالدو في النتيجة من ركلة جزاء أحرزها في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضاعف النتيجة من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 80، فيما أحرز اللاعب ماتياس دي ليخت الهدف الثالث في الدقيقة 91 من رأسية بعد متابعة لركلة ركنية.

وعادل البرتغالي كريستيانو رقم ديفيد تريزيجيه، نجم يوفنتوس السابق، بعدما تمكن من التسجيل في 9 مباريات على التوالي بقميص البيانكونيري، حيث سبق للفرنسي وأن سجل في ذلك العدد من الأهداف في ديسمبر 2005.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه في الدوري الإيطالي هذا الموسم إلى 19 هدفا، في المركز الثاني بفارق أربعة أهداف خلف شيرو إيموبيلي متصدر قائمة الهدافين.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ست نقاط أمام إنتر ميلان الذي يواجه أودينيزي في وقت لاحق من اليوم، وتوقف رصيد فيورنتينا عند 25 نقطة في المركز الرابع.

وهذه هو الفوز السابع عشر ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ثلاث.

فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة لفيورنتينا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في سبع.