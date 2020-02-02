قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، إنه في حالة عدم تواصل الفلسطينيين مع الولايات المتحدة بشأن «صفقة القرن» فإن أمريكا ستحاول الوصول إلى اتفاق للحفاظ على الخيار الخاص بالشعب الفلسطيني وترى إذا كانت إسرائيل ستجمد الخريطة على ما هي عليه وإتاحة فرصة لمدة أربع سنوات لرؤية ما إذا كان هناك شيء يريده الفلسطينيون.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، «بعد مرور أربع أعوام فالأمر بيد الأطراف المعنية ربما يوافقون على مد الفترة وبالتالي يستمر التجميد»، متابعًا: «الفرص لها ثمن وما فلعناه أننا خلقنا الفرصة وثمنها بالنسبة لنا رخيص لأن ما نفعله هو الاعتراف بواقع موجود بالفعل»، وفقًا لقوله.

وتابع: «إسرائيل لن تترك هذه الأراضي هم يريدونها من أجل الأمن ولديهم شعب يعيش هناك وأعتقد أن هذه هي الحقيقة الموجودة»، مشيرًا إلى أنه «إذا أراد العالم العربي حل تلك القضية حلًا نهائيًا فلديهم الإطار لفعل ذلك وموجود على الطاولة»، بحسب ذكره.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء الماضي، تفاصيل ما أسماه بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بـ«صفقة القرن»، لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.