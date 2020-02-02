السماح لسفينة إنقاذ تحمل أكثر من 360 مهاجرا بالرسو في صقلية

سمحت السلطات الإيطالية لسفينة أنقذت 363 مهاجرا قبالة ساحل ليبيا بالرسو في صقلية اليوم الأحد، بعد أن ظلت لأيام تنتظر في البحر للحصول على هذا الإذن.

وفي مساء أمس السبت، أصدرت الحكومة الإيطالية تصريحا لسفينة الإنقاذ أوبن آرمز، التي تديرها منظمة الإغاثة الإسبانية "برواكتيفا أوبن أرمز"، بالرسو في ميناء بوتسالو.

ولم تسمح مالطا للسفينة بالرسو، وفقا لما كتبه مساعدون يعملون في منظمة الإغاثة على تويتر. وأضافوا "رغم كل الصعوبات، فإن الجهد له قيمة".

وقالت متحدثة باسم أوبن آرمز اليوم الأحد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المهاجرين جاءوا من عدة دول، من بينها السودان وبنجلاديش.

وأفادت المتحدثة بأن الأطباء صعدوا على متن السفينة لتقييم الحالة الصحية للمهاجرين، وبعد ذلك سوف يتم نقلهم لليابسة.

ومنذ بداية هذا العام، تحركت الحكومة الإيطالية بسرعة لإصدار تصاريح لسفن الإنقاذ التي يديرها القطاع الخاص في البحر المتوسط بالرسو. وصرحت بعض الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، بأنها على استعداد لاستقبال بعض المهاجرين.