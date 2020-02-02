كولون يصالح جماهيره برباعية في فرايبورج بالدوري الألماني

استعاد كولون نغمة الانتصارات ،التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بعدما حقق فوزا ثمينا 4 - صفر على ضيفه فرايبورج اليوم الأحد في المرحلة العشرين للمسابقة.

ورغم الفوز، ظل كولون في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة، بفارق ست نقاط أمام المركز السابع عشر، الذي يلعب صاحبه ملحق الصعود والهبوط للمسابقة مع ثالث ترتيب دوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم.

في المقابل، تجمد رصيد فرايبورج، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي والخامسة في مبارياته الثماني الأخيرة، عند 29 نقطة في المركز الثامن.

وافتتح اللاعب البلجيكي الشاب سيباستيان بورنوا التسجيل لكولون في الدقيقة 29، فيما أضاف الكولومبي جون كوردوبا الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وعزز الهولندي كينجسلي إهيزيبو النتيجة بتسجيله الهدف الثالث لكولون في الدقيقة 90، وتكفل إسماعيل ياكوبس بإحراز الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبهذا الفوز، استطاع كولون أن يصالح جماهيره التي شعرت بخيبة أمل عقب خسارته القاسية 1 - 5 أمام مضيفه بوروسيا دورتموند في المرحلة الماضية.