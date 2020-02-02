«التعمير العربية» تطلق مشروع «ريفان» السكنى فى العاصمة الإدارية باستثمارات 3 مليارات جنيه

مرزوق منصور: الشركة حصلت على القرار الوزارى لبدء تطوير المشروع.. وتسويقه بمنطقة الخليج

سالم السديس: نستهدف التوسع بحزمة مشروعات جديدة داخل السوق المصرية الفترة المقبلة.. ومناخ الاستثمار فى السوق المصرية «جاذب» للمستثمرين الخليجيين

تطلق شركة التعمير العربية للتنمية والاستثمار العقارى مشروع «ريفان» السكنى أول مشروعات الشركة فى السوق بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 3 مليارات جنيه.

قال المهندس مرزوق منصور رئيس مجلس إدارة شركة «التعمير العربية» للتنمية والاستثمار العقارى إن مشروع «ريفان» هو أول مشروع «إسكان فندقى» فى العاصمة الإدارية الجديدة والأول للشركة فى السوق المصرية.

أوضح منصور أن مشروع «ريفان» العاصمة الإدارية يقام على مساحة 71 ألف متر مربع ويضم 700 وحدة سكنية فندقية بمساحات متنوعة تتراوح بين 77 إلى 500 متر مربع ويقع المشروع بالحى السكنى السابع.

أضاف منصور أن الشركة تتيح أنظمة سداد وتسهيلات متنوعة بمشروع «ريفان» تتلائم مع القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين ومنها آجال سداد تصل إلى 10 سنوات بجانب العروض الخاصة، بالسداد النقدى وتستهدف الشركة جذب أكبر نسبة من العملاء.

كشف منصور عن حصول الشركة على القرار الوزارى للبدء فى تطوير المشروع وتم تكليف الذراع التنفيذية للتعمير العربية وهو «شركة إم إم للمقاولات» المصنفة فئة «أ» لتنفيذ المشروع.

اضاف أن مشروعات العاصمة الإدارية تستحوذ على حصة كبيرة من السوق العقارية فى مصر حيث تمثل فرصة استثمارية واعدة خاصة مع الطلب المتوقع من العملاء.

قال المهندس سالم السديس، عضو مجلس الإدارة والشريك السعودى إنه سيتم الترويج للمشروع خارجيا بمنطقة الخليج ضمن خطة الشركة لتصدير العقار المصرى من خلال قوة وجودها فى السوق الخليجية وقاعدة عملائها بتلك المنطقة بجانب المصريين العاملين بالخارج وتخطط الشركة للتعاقد مع مراكز وشركات تسويق خارجية بهدف الترويج للمشروع بجانب المشاركة فى المعارض المحلية والخارجية.

أضاف السديس أن الشركة لها شراكات مع شركات سعودية شقيقة تعمل فى السوق الخليجية منذ 25 عاما بقطاعات المقاولات والتشييد وتمتلك محفظة مشروعات متنوعة عبر شركاتها المستثمرة فى منطقة الخليج العربى.

أضاف أن شركة «التعمير العربية» قررت الدخول السوق المصرية بعد تهيئة المناخ الاستثمارى وحجم المشروعات التى يتم تدشينها فى جميع القطاعات سواء صناعى أو عقارى وسياحى وأصبح من الأسواق الجاذبة للاستثمار خاصة مع حزمة التيسيرات والإجراءا ت الاقتصادية التى طبقتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

أشار إلى اهتمام المستثمرين السعوديين بالفرص الاستثمارية المتاحة بالعاصمة الإدارية نظرا لعدة عوامل أبرزها حجم التنمية الكبير والمتسارع بالمشروع ووجود تجارب استثمارية ناجحة فى العاصمة الإدارية عبر وجود شركات عقارية حصلت على أراض وتقوم بتنفيذ مشروعاتها داخل العاصمة الإدارية.