15 مليار جنيه لدعم المخصصات بـ«الزراعى المصرى» خلال 9 أعوام

قال سامى عبدالصادق القائم باعمال البنك الزراعى المصرى ان مصرفه قام بدعم المخصصات بمبلغ 400 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، حيث تم دعم المخصصات خلال العام السابق بمبلغ 2 مليار جنيه.

ويقوم البنك بمعالجة الفجوة الناشئة عن الفحص النافى للجهالة الذى تم اعداده عام 2017 عن طريق احد المكاتب الاستشارية والتى اظهرها التقرير بنحو 15 مليار جنيه، يقوم البنك على مدار 9 أعوام بواقع 1.4 مليار جنيه فى العام، ومليارا جنيه فى العام الأول.

اضاف عبدالصادق ان البنك الزراعى يعكف على تنفيذ 65 مشروعا فى اطار خطة تطوير البنك، تم الانتهاء من 22 مشروعا، ابرزها تطوير 243 فرعا والمخطط تطوير 250 فرعا آخر بعد يونيه القادم، من اجمالى فروع البنك وعددها 750 فرعا، وذلك بالتزامن مع تدريب العنصر البشرى، حيث انتهى البنك من تدريب 1200 موظف بعدد 120 فرعا.

تابع، ان البنك تعاقد على تدشين مقر له بالعاصمة الادارية على مساحة 6000 متر مربع، منها 30 الف متر مساحة بنائية تقع فى منطقة البنوك.

وفى سياق عملية التطوير، قال عبدالصادق ان البنك تعاقد على تركيب 100 ماكينة صراف إلى فى فروع القرى بالمحافظات، وجار التعاقد على 400 ماكينة اخرى، ضمن خطة تركيب 1200 ماكينة صراف آلى، يسعى البنك للتعاقد عليها، وتتنافس عليها أربع شركات تقدمت بعروض للبنك، كما يجرى حاليا مرحلة التجارب لمركز البطاقات بالبنك تمهيدا لتشغيله قبل 30 يونيه 2020.

وتشمل مشروعات هيكلة البنك، تطوير البنية التكنولوجية للبنك بما يضمن المركزية والرقابة، حيث جار اختيار العرض المالى الافضل ضمن ثلاث شركات تتنافس على مناقصة التطوير التكنولوجى للبنك.

وقال عبدالصادق ان البنك وافق على تعديل نظام القروض للعاملين بحد اقصى 750 الف جنيه بدلا من 250 الف جنيه اعتبارا من اول فبراير القادم وذلك بعد زيادة مرتبات الموظفين بالبنك، كما وافق ايضا على تعيين 1300 موظف فى فروع القرى فقط اعتبارا من اول فبراير، فى اطار دعم البنك بعمالة جديدة مدربة بالمعهد المصرفى.