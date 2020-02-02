أكاديمية البحث العلمي تُطلق فاعليات مؤتمر تمكين المرأة في صعيد مصر

صقر: يوفر برنامج لبناء القدرات بما على القيادة والإرشاد والدعم

انطلقت صباح اليوم فاعليات مؤتمر "تمكين المرأة" في المركز الإقليمي التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بجزيرة قرمان بمحافظة سوهاج، في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقتها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في فبراير 2018، بحضور اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس جامعة سوهاج، الدكتورة سحر وهبى، رئيس المجلس القومى للمرأة بسوهاج.

وتستهدف المبادرة ريادة الأعمال للمرأة مع تعزيز القدرات المحلية من خلال مجموعة من التدابير التي تهدف إلى الاستفادة القصوى من إمكانيات الموارد البشرية فى مصر.

وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن مؤتمر اليوم يلقي الضوء علي مشروع "تمكين المرأة" وهو مشروع متعدد الأهداف لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والشمولية الاقتصادية في مصر من خلال تعظيم دور الشركات الناشئة والشركات الصغيرة اجتماعياً واقتصاديا.

وأضاف أن هذا المشروع سينفذ في أربع محافظات مختلفة في مصر بخلاف محافظة سوهاج، وهم الشرقية، أسيوط، القاهرة، جنوب الوادي، من خلال 20 دورة تدريبية وجلسات تعليمية معلوماتية، ودعم أكثر من 80 مشروع متناهي الصغر التي تقوم عليها المرأة، واحتضان 20 مشروع على الأقل للمرأة المصرية، وذلك من خلال برنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق" الذي أطلقته الأكاديمية منذ عام 2015.

وتابع:"كما تم من خلال "انطلاق" في المرحلة الأولي إنشاء 19 حاضنة تكنولوجية في مختلف أنحاء البلاد وتم احتضان نحو 93 شركة ناشئة وتخريج 69 شركة تكنولوجية ناشئة، واستكمالاً لإنجازات برنامج "انطلاق" فإن الأكاديمية أطلقت المرحلة الثانية لاستكمال إنشاء حاضنات جديدة فى تخصصات جديدة فى أماكن جغرافية جديدة حتى يتمكن البرنامج من تقديم خدماته فى جميع أنحاء الجمهورية، ويحصل رواد الأعمال التكنولوجين والمبتكرين المقبولين فى منح الاحتضان على تدريب متخصص ودعم فنى ودعم مادى يصل الى 200 ألف جنيه للشركة الواحدة".

وأشار إلى أن برنامج "تمكين المرأة" يهدف أيضاً إلي تطوير السياسات الخاصة بتفعيل دور المرأة في منظومة التنمية التكنولوجية عن طريق إشراك المسئولين في وضع السياسات والفاعلين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تنظيم خمسة اجتماعات وطنية لتحليل وتقييم الوضع الحالي للمرأة المعيلة ورائدات الأعمال في مصر.

وأكد أن المبادرة توفر أيضًا برنامجًا شاملاً لبناء القدرات بما في ذلك التدريب على القيادة والإرشاد والدعم الفني.