 ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في هونج كونج إلى 15 شخصًا - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في هونج كونج إلى 15 شخصًا

فيروس كورونا
فيروس كورونا
أ ش أ
نشر فى : الأحد 2 فبراير 2020 - 5:52 م | آخر تحديث : الأحد 2 فبراير 2020 - 5:52 م

ارتفعت حصيلة عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" إلى 15 شخصًا في هونج كونج بعد تأكيد السلطات ظهور حالة آخرى مصابة بالمدينة.
وقالت وزارة الصحة في هونج كونج - في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد- إن التقارير أشارت إلى أن الحالة الـ 15 هي إمرأة (تبلغ من العمر 72 عامًا) وأم لشخص آخر تم تأكيد إصابته بعدوى الفيروس في هونج كونج، وأنها ترقد في الحجر الصحي في حالة صحية مستقرة.
وأضاف بيان وزارة الصحة "أنه وفقًا للمعلومات، فإنها لم تسافر قط وتقيم بصورة أساسية في المنزل خلال فترة حضانة الفيروس".


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