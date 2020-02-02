طوكيو تتعهد باتخاذ تدابير وقائية لفيروس كورونا قبل الألعاب الأولمبية

تعهدت حاكمة العاصمة اليابانية (طوكيو) يوريكو كويكي اليوم الأحد باتخاذ إجراءات شاملة لحماية الأشخاص من الإصابة بفيروس "كورونا" القاتل خلال الفترة التي تسبق انطلاق دورة الألعاب الأولمبية المقرر أن تستضيفها البلاد خلال الصيف القادم.

وحثت كويكي ، المواطنين على غسل الأيدي ، وارتداء الأقنعة لمنع انتشار الفيروس الذي أصاب الآلاف حول العالم - ، وذلك على هامش حفل افتتاح صالة الألعاب الرياضية التي تضم 15 ألف مقعد في شرق طوكيو ، وتستضيف مسابقات كرة الطائرة وكرة السلة للكراسي المتحركة - .

وقالت إنها تعمل مع السلطات المحلية والوطنية في البلاد حول كيفية مراقبة الفيروس وتنفيذ تدابير لمنع انتشاره لحماية السكان .

يذكر أن انتشار الفيروس - الذي انتشر في مدينة "ووهان " الصينية - دفع المنظمين لإلغاء تصفيات " 2020 " المقرر إجراؤها في الصين في ألعاب الملاكمة وتنس الريشة.

وأكدت حاكمة طوكيو أن التدابير المضادة ضد الأمراض المعدية تشكل جزءًا مهمًا من خطط استضافة "ألعاب آمنة".

وكانت اليابان قد حذرت مواطنيها من السفر غير الضروري إلى الصين - حيث بدأ تفشي الفيروس - كما أعلنت عن قواعد جديدة بما في ذلك فرض قيود على دخول البلاد في محاولة لاحتواء انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

ومن المقرر أن تبدأ "أولمبياد طوكيو" في 24 يوليو القادم مع بدء دورة الألعاب "البارالمبية " في 25 أغسطس.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).