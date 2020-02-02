تفتتح فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفنى للمسرح عرضها المسرحى الجديد «فطائر التفاح»، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم على مسرح الغد بالعجوزة.



قال الفنان سامح مجاهد مدير الفرقة إن العرض ديودراما ينتمى إلى المسرح الذهنى، ويناقش قضية آدم وحواء، وهل حواء هى التى أخرجت آدم من الجنة؟، ومن خلال آدم «الكاتب» الذى يحكى عن الليلة الأخيرة قبل وفاته فى محاولة لاستكشافه طوال العرض عن معنى حياته ليصل فى النهاية إلى أن حواء هى جنته.



«فطائر التفاح» بطولة تيسير عبدالعزيز، وأحمد الرافعى، وديكور فادى فوكيه، وموسيقى أحمد الناصر، وتصميم اضاءة عز حلمى، وتأليف أمجد أبوالعلاء، وإخراج محمد متولى.