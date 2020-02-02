وزير إماراتي: أنقرة تعيد إنتاج أوهام استعمارية ولى زمنها

اتهم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش المسؤولين الأتراك بتبني "لغة سياسية متدنية"، كما اتهم أنقرة بإعادة "إنتاج أوهام استعمارية ولى زمنها".

وكتب قرقاش، على حسابه على موقع تويتر: "اللغة السياسية المتدنية للمسؤولين الأتراك، والتي أصبحت سمة من سمات خطابهم تجاه دول الخليج العربي وقادته، مؤسفة".

وأضاف أن هذه المفردات "تسعى للتغطية على واقع لا يمكن تغطيته، ألا وهو أن أنقرة هي التي تتدخل في الشأن العربي وتعيد إنتاج أوهام استعمارية ولى زمنها".

يأتي هذا ردا على تصريحات من مسؤولين أتراك تضمنت انتقادات لاذعة لقادة دول الخليج العربية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم دولا عربية بالخيانة لدعمها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

كما قال أردوغان مؤخرا: "أحزن عند النظر إلى مواقف الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية، حيث لم يصدر منها أي تصريح (رافض لخطة ترامب)، فمتى سنسمع صوتكم؟... القدس هي مفتاح السلام العالمي كما كانت منذ آلاف السنوات، وإذا سقط رمز السلام فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق العالم بأسره".