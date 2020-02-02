الهند: إصابة أربعة أشخاص في هجوم بقنبلة بمدينة سريناجار

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأحد إصابة أربعة أشخاص بينهم اثنان من رجال الأمن في هجوم بقنبلة وقع بمدينة "سريناجار".

ونقلت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية عن شرطة كشمير قولها - عبر تغريدة بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن مدنيين اثنين وآخرين من أفراد الأمن أصيبوا عندما ألقى إرهابيون قنبلة يدوية عليهم.

من جانبها، أفادت تقارير إعلامية بأن الإرهابيين كانوا يستهدفون بعض أفراد قوة الشرطة الاحتياطية المركزية بالقرب من حديقة "براتاب".

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".