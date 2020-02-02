الهند تسجل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في ولاية كيرالا.

وقالت الوزارة إن الحالة تعود لشابة عادت إلى الهند قادمة الصين في 24 يناير الماضي، مضيفة "حالة المريضة مستقرة ويجرى مراقبتها عن كثب".

وقد جرى عزل المريضة في المستشفى.

وكان قد تم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في الهند في ولاية كيرالا بجنوب البلاد أيضا.

وقال وزير الصحة في ولاية كيرالا كيه كيه شالاجا إن الطالبة، التي كانت تدرس في جامعة ووهان الصينية، مازالت في الحجر الصحي.

يشار إلى أن الهند أجلت حتى الآن 640 هنديا و7 أشخاص من المالديف من إقليم هوبي، وقد وصلت أول دفعة نيودلهي أمس السبت، ومن المتوقع وصول الدفعة الثانية اليوم.