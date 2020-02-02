«هيئة البترول» تتفاوض مع البنوك لخفض الفائدة على القروض الدولارية

مصادر: بنوك محلية تدرس خفض سعر الفائدة 2% فوق الليبور على تسهيلات تبلغ مليارى دولار

قطاعات اقتصادية تخاطب البنوك لدعم الفائدة على قروض حصلت عليها بالعملة المحلية

تتفاوض الهيئة العامة للبترول اكبر مقترض فى السوق مع البنوك المقرضة لها، لخفض الفائدة على القروض الدولارية التى حصلت عليها الهيئة فى وقت سابق، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال واعمال ــ الشروق».

اضافت المصادر ان الهيئة طلبت من البنوك خفض الفائدة إلى 2% بدلا من 5.5 % فوق الليبور على تسهيلات ائتمانية حصلت عليها بالعملة الدولارية منذ عامين بحوالى مليارى دولار.

«رفضت البنوك طلب هيئة البترول بخفض الفائدة 2%، لما يسببه ذلك من خسائر لدى البنوك الممولة، وجار التفاوض ان تكون الفائدة 3.5 إلى 3% كحد ادنى» ــ تبعا لتصريحات المصادر.

«يرتفع سعر فائدة ليبور ــ سعر الفائدة المعروض بين المصارف فى لندن ــ عندما ترتفع المخاطرة وتنخفض السيولة المتوفرة للإقراض بين المصارف، فى حين ينخفض حين تنخفض المخاطر وتتوفر السيولة، ولذلك فإن مستويات ليبور هى أفضل مؤشر للمتعاملين فى الأسواق العالمية لمعرفة مستويات العرض والطلب على الأموال المتاحة للإقراض».

اوضحت المصادر أن مبادرات خفض الفائدة بالبنوك دفع العديد من كبار المقترضين لمطالبة البنوك خفض الفائدة على التسهيلات والقروض التى حصلوا عليها، كما حصلت هيئة المجتمعات العمرانية على موافقة البنك المركزى المصرى لدعم الفائدة على قرض حصلت عليه من البنوك بقيمة 10 مليارات جنيه وبضمانة من وزارة المالية، وتسعى للحصول على دعم آخر لقرض مماثل.

واتفقت «الهيئة العامة للبترول» مطلع العام الجارى مع افريكسيم بنك والبنك الأهلى المصرى للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار لتمويل شراء منتجات البترول من الخارج.

وتتوزع مديونيات الهيئة ــ أكبر مقترض فى السوق ــ بواقع 300 مليار جنيه مستحقة لصالح 34 بنكا محليا، وما يتجاوز 150 مليار جنيه ديونا لصالح بنوك خارجية أبرزها «إتش إس بى سى».

وفى نوفمبر 2018، خاطبت الهيئة العامة للبترول بنوكا محلية وأجنبية لاقتراض 23 مليار جنيه، بواقع 750 مليون دولار من السوق الخارجية، و10 مليارات جنيه من بنوك محلية، وذلك بغرض المساهمة فى سداد مستحقات الأجانب، بجانب تمويل شراء مشتقات البترول من الخارج، تبلغ مدة القرض 5 سنوات، ويتم تغطيته بالكامل بضمانة وزارة المالية.

وتستحوذ التسهيلات المباشرة على النسبة الأكبر من ديون الهيئة العامة للبترول للبنوك المحلية بقيمة 280 مليار جنيه، تبعا للمصادر، التى أكدت أن أغلب هذه الديون بضمانة من وزارة المالية.

وتعمل «ضمانة المالية» على عدم تحمل أعباء على حقوق الملكية للمؤسسة المقترضة، وعدم تأثر معيار كفاية رأس المال لدى البنوك المقرضة.

وقامت بنوك محلية خلال العام الماضى بجدولة مديونيات مستحقة على الهيئة وزيادة آجال السداد بما يتوافق مع السيولة المتاحة لدى الهيئة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها لسداد الاقساط المستحقة عليها للبنوك.

وتعد الهيئة العامة للبترول أكثر الهيئات الاقتصادية الحكومية اقتراضا من البنوك لتمويل وارداتها من النفط الخام ومقابلة مدفوعاتها المستحقة لشركائها الأجانب فى قطاع البحث والتنقيب واستخراج البترول.

بلغت جملة موازنة «العامة للبترول» لعام 2019/2020، نحو 749 مليارا و222 مليون جنيه، وتقديرات التكاليف والمصروفات نحو 648 مليارا و486 مليون جنيه، وجملة الإيرادات 669 مليارا و919 مليون جنيه.