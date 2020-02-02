ندوة وعرض فيلم «لما بنتولد» بجمعية الفيلم

أقيم أمس السبت، ندوة وعرض فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت ضمن فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية بمركز الإبداع الفني بحضور كل من مخرج الفيلم تامر عزت، والمنتج معتز عبدالوهاب، والفنان عمرو عابد، وادار الندوة الناقد محمد نبيل.

من جانبه قال الفنان عمرو عابد: "أنا سعيد جدًا بالمشاركة في هذا العمل، لأنها تجربة إنسانية في المقام الأول واكتشفت أن هذه النوعية من الأفلام الأقرب لقلبي".

وتوجه محمد نبيل مدير الندوة بسؤال لعابد عن الاستعدادات البدنية التي أداها، فأجاب عمرو أنه من أول لحظة لم يبخل تامر عزت على دعمه فأجريت تدريبات رياضية مكثفة لمدة 6 أشهر، وكنت مبسوط جدًا بالبروفات والتجربة والتعامل مع المنتج والمخرج.

بينما قال المنتج معتز عبد الوهاب: « ده صديق لنادين شمس، وتامر عزت منذ فترة طويلة، وكنت متابع للسيناريو في جميع مراحله بحكم الصداقة، حتي حصل السيناريو علي دعم في 2011، ولكن في 2014 ماتت نادين شمس، وفي 2017 تامر طور السيناريو وأنا كنت جاهز ومتحمس خصوصًا أن فكرة الأغاني في الأفلام الميوزك اختفت»، لافتًا إلى أنه ينعم بحظ سعيد خصوصًا مع فريق العمل، فضلًا عن التعاون الدائم من الفنانيين.

وقال مخرج الفيلم تامر عزت: «سعيد جدًا باختيار الفيلم في مهرجان جمعية الفيلم أما تطوير السيناريو هي رحلة طويلة بدأت بفيلم تسجيلي، وهو عبارة عن مجموعة من شباب القاهرة في حالة بحث عن معني الوطن"، وقررات أنا والمؤلفة نادين شمس تطويره إلى فيلم روائي، ولكن مع تغير بعض الأحداث بما تتناسب مع الأحداث».