فاروق جويدة: عشت من قلمى وأحببت هذا الوطن حتى النخاع

ــ لا توجد ثقافة عربية بدون مصر الحافظة للغة العربية وحاملة لواءها

ــ كتبت مسرحية «الوزير العاشق» حُبًا فى الشاعر الأندلسى ابن زيدون

ــ كتبت نشيد القوات المسلحة بحب شديد وأعتبره تكريما كبيرًا أن يردد الجيش المصرى كلماتى كل صباح

ــ رفضت منصب وزارة لأكثر من مرة.. كما رفضت رئاسة مؤسسة الأهرام



فى لقاءً امتد لساعتين، احتضنته القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة للكتاب، وفى حضور جماهيرى كبير، شارك الشاعر والكاتب فاروق جويدة، بعد غياب طال لـ16 عامًا، فى أمسية شعرية كبرى، امتزج فيها الحديث عن الأدب والصحافة والشعر بالذكريات التى جمعت الشاعر فاروق جويدة بكبار الأدباء والشعراء، كما كشفت عن جوانب جديدة فى مصيرته الإبداعية.



أدارت الأمسية الإعلامية منى الشاذلى، وفى بداية حديثها قدمت التحية للحضور ورواد المعرض والقائمين عليه، ولإفريقيا، كما قدمت التحية للوعى والإدراك، ولكل المؤمنين بأن الصفحات والكلمات تضيف لحياة الفرد خبرات وحيوات أخرى، قائلة: «أنا من المؤمنين بمقولة الكاتب الكبير عباس محمود العقاد، حين قال: أحب الكتب؛ لأن حياة واحدة لا تكفينى».

وأضافت خلال كلمتها «عندما دُعيت لإدارة اللقاء كنت فى غاية الامتنان، وهو امتنان يليق بمكانة الضيف، واحد من أهم القمم الشعرية فى العالم العربى، طافت أبياته بلاد العُرب من المحيط إلى الخليج، كان دائمًا ولا يزال تُمثل أشعاره وجه مصرى الثقافى والحضارى، تٌرجمت أشعاره إلى أكثر من 15 لغة منها الإنجليزية والفرنسية والصينية والفارسية وغيرها، فضلًا عن الدراسات ورسائل الدكتوراه والماجستير لبحث ودراسة أساليبه الشعرية الموجودة بكبرى الجامعات، ومسرحياته الشعرية لا تزال تُدرس فى كليات الآداب وفى أكاديميات الفنون، ولهذا أنا سعيدة لأننى فى حضرة الشاعر الكبير الأستاذ فاروق جويدة».

وتحدثت «الشاذلى» عن الانحياز العروبى فى أشعار وقصائد «جويدة»، وعن إيمانه بأن ما يربط الوطن العربى ببعضه أعمق من جميع الشعارات التى تُقال، واستشهدت بقصائده المكتوبة والتى توضح موقفه الدائم من قضايا الأمة العربية ومنها قصيدة «القدس»، و«بغداد» التى يتُغنى بها الشعب العراقى فى ربوع بلاده، وكذلك شعره عن السودان، وقصيدته «أنا من سنين أُحب الجزائر»، والتى كتبها عقب الأزمة التى حدثت بعد مباراة مصر والجزائر، والتى اختلف فيها عن التيار العام حينها ووقف ضد دعاوى الكراهية المنتشرة، مشيرة إلى أن أبيات القصيدة لم تكن نوعًا من تطيب الخاطر؛ بل كانت نوعًا من الرُشد».

وفى كلمته قال فاروق جويدة: إنه يشعر بسعادة كبيرة تغمره لعودته مرة أخرى إلى معرض القاهرة للكتاب، الذى ارتبط دائمًا بذكريات عزيزة مع كبار الكٌتاب والمثقفين، فى العصر الذهبى للثقافة المصرية، مشيرًا إلى أن الإعلامية منى الشاذلى هى من شجعته على قبول الدعوة، ولافتًا إلى أن صداقتهم تمتد لما يقارب الخامسة عشر عامًا.

وتحدث «جويدة» عن الدور الثقافى لمصر، وكيف أنها كانت قبلة للمثقفين من دول العالم أجمع، وشهدت زخمًا ثقافيًا بوجود الأسماء الكبيرة التى كانت موجودة على الساحة الثقافية منهم «توفيق الحكيم، نجيب محفوظ، زكى نجيب محمود، يوسف إدريس، أنيس منصور، وغيرهم من الأسماء التى أضاءت وجه الثقافة المصرية».

وأكد «جويدة» أنه لا توجد ثقافة عربية بدون مصر، فهى التى حافظت على اللغة العربية وحملت لواءها، من خلال الأزهر الشريف والمثقفين والمفكرين وقراء القرآن الكريم فيها، وهى التى قدمت أرقى أنواع الإبداع فى العالم العربى، مشيرًا إلى أنه لا توجد جهة أخرى تستطيع أن تقوم بهذا الدور على الاطلاق فى دول العالم الإسلامى. ولفت إلى أنه لا ينكر الدور والتلاحم مع الشعوب العربية، لكن مصر كانت وستظل صاحبة الدور الريادى.

وفى سؤال حول أبيات الشعر والشعراء التى تأثر بها فاروق جويدة فى مستهل حياته، روى أنه تأثر بالحضارة الأندلسية وبشاعرها ابن زيدون، وزير الحربية والخارجية الأندلسية، وأشهر شعراء عصره، وأحببته أشهر نساء العصر أيضًا وهى الشاعرة ولادة بنت المستكفى، ليلهمه ذلك بفكرة الكتابة عنه، وبالفعل كتب عنه مسرحيته الأشهر «الوزير العاشق»، مضيفًا أنه تأثر أيضًا بأحمد شوقى، وحافظ إبراهيم، وإبراهيم ناجى.

وقال «جويدة» إنه عاش عمره فى حدائق الشعر، وأن مكتبته تتضمن ركنا للشعر يضم الأعمال الكاملة لثلاثمائة شاعر، وأنه يعتبرهم ضيوفه يتحاور ويتحدث معهم كما لو كانوا أحياء.

عن أحدث مؤلفاته المسرحية قال جويدة إنها بعنوان «هولاكو»، لكنها لا تزال حبيسة، ولم يفرج عنها، وتتناول قصة سقوط بغداد أمام التتار وسقوطها مرة أخرى أمام أمريكا، مشيرًا إلى أنهما لحظتان من التاريخ متطابقتان، وأن المسرحية لا علاقة لها بمصر، بل تناقش الوضع الراهن فى الوطن العربى من خلال حدث تاريخى سابق، ومؤثر أدى إلى سقوط الدولة العباسية.

وحول الصعوبات والمشاكل التى يتعرض لها بسبب كل مسرحية يكتبها قال «جويدة» إن هذا سبب رئيس فى قلة أعماله المسرحية، مضيفًا: مسرحية «الوزير العاشق»، عملت لى مشاكل، و«دماء على ستار الكعبة» كانت كارثة، أما مسرحية «الخديوى» فظلت لمدة 18 عامًا فى مخازن وزارة الثقافة قبل الإفراج عنها.

وتطرق «جويدة» بالحديث عن كواليس بعض قصائده ومنها «هذه بلاد لم تعد كبلادى»، والتى كتبها أثناء زيارته لليونان لتسلُم جائزة «كفافيس» ومشاهدته لجثث مغطاة بأكياس سوداء بعدما تم انتشالها من البحر، ثم معرفته أنها لمصريين، ماتوا غرقًا أثناء محاولاتهم للقيام بهجرة غير شرعية، وكذلك قصيدة «أنا من سنين أحب الجزائر»، والتى كتبها غضبًا من حالة الكراهية التى انتشرت بعد مباراة مصر والجزائر، وإغفال التاريخ المجيد بين البلدين.

وعن موقفه الرافض بتقاضى أى مقابل نظير القصيدة التى كتبها للقوات المسلحة المصرية، ولحنها الفنان كمال الطويل وأصبحت النشيد الوطنى للجيش، قال جويدة إنه كتب النشيد بحب شديد، ويعتبره تكريما كبيرًا أن يقع الاختيار عليه لكتابة النشيد، وأن يردد الجيش المصرى كلماته كل صباح.

وفى سؤال حول هل يفكر جويدة فى كتابة سيرته الذاتية يومًا ما؟ قال إنه يفكر، رغم أن كل مواقفه وأفكاره موجودة بأعماله الشعرية ومقالاته التى كتبها على مدار 50 عامًا، مضيفًا: «أنا لا تاجرت ولا زيفت وعشت من قلمى، ولا أحد له شيء عندى، أنا أحببت هذا البلد بصدق، وكتبت ما أرى حتى لو اختلف الناس معى أو اختلفوا عليّ، وفى لحظة ما كان شعرى يمثل صوت الكثير من الناس، وأعتقد أن ثرائى الحقيقى فى هذه الوجوه المحبة التى جاءت تسمعنا اليوم، فمشوارى قد يكون فيه بعض الأسرار التى قد يأتى الوقت وأرويها، ولكن من يريد أن يعرف فاروق جويدة يقرأ أشعارى ومسرحياتى ومقالاتى، ويقيمه؛ قد يرضيه شيء أو ينتقد شيئا، وأنا شخص يقبل الاختلاف ويعرف أنه غير معصوم من الخطأ، ولكن يبقى شىء واحد، هو أننى أحببت هذا الوطن حتى النخاع، ولا يوجد أحد يُساوم عليه فى حبى له، وتقديرى لدوره وإحساسى بالمسئولية تجاهه، وأرى أننا وطن عظيم يجب أن يكون فى القمة وليس فى السفح».

وأعرب جويدة عن حزنه الشديد مما اعتبره تفريط مصر فى دورها الثقافى، بعدما كانت البلد الرائد، ولديها مفكرون على درجة عالية من الفكر والمكانة، مستشهدا بالحفلات الفنية لكوكب الشرق أم كلثوم، بالخارج وكيف كان غناؤها يرُج العالم كله، وكذلك فى داخل مصر إلى الدرجة التى تجعل مطار القاهرة غير قادر على استيعاب العدد الكبير من الطائرات التى أتت بمحبيها، متسائلا أين ذهب كل ذلك؟، مطالبًا بفتح الباب أمام الشباب فهم مستقبل الوطن.

وعن علاقة فاروق جويدة بمؤسسة الأهرام، قال: «بحكم العمر، لم يتبق لى ما أعطيه لمكان آخر، فمنذ تخرجت بعمر 22 عاما والتقيت بالأستاذ محمد حسنين هيكل وأخبرته برغبتى بالعمل فى الأهرام ووافق، وأنا أعمل بها، وقد عُرضت على عروض الدنيا، بداية من المنصب الوزارى الذى رفضته لأكثر من مرة، وحتى العديد من المناصب الإدارية بالمؤسسة ومنها أن أكون رئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس التحرير، لكننى رفضت وقلت إن الوقت قد مر، فما الذى يمكن أن أقدمه الآن؟ مشيرًا إلى أنه كان دائما حريصا على أن يقدم ما يليق بالمؤسسة، وأنه كان مسئولا عن الصفحة الثقافية بالأهرام بعمر الثلاثينيات، ويتعامل مع الأستاذين نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وغيرهما».

ويروى جويدة صورًا من المواقف التى جمعته برائد المسرح توفيق الحكيم، حيث كان يجلس معه ويسأله عن رأيه فى قضية من القضايا، ليروى الحكيم ويكتب جويدة ما سيقوم بنشره فى اليوم التالى بالصفحة الثقافية مع إشارة بالصفحة الأولى تحت عنوان «توفيق الحكيم يكتب»، ومضيفًا أنه فى أحد المواقف، طلب منه الحكيم توصيله إلى خارج مؤسسة الأهرام، وبالفعل قام بذلك ليجدا عند خروجهما ازدحاما كبيرا من الناس حول أحد الأشخاص، وفوجئ توفيق الحكيم أنه لاعب كرة قدم، وحزن لأن الناس تعرفه ولا يعرفونه، ليردد عبارته الشهيرة «هذا زمن الأقدام وليس زمن الأقلام»، وكان ذلك عنوان مقاله فى اليوم التالى.

وتخللت الأمسية باقة من قصائده ومنها: «لأن الشوق معصيتى، بغداد لا تتألمى، هذه بلاد لم تعد كبلادى، أنا من سنين أحب الجزائر، عشقناكِ يا مصر، وبعض أبيات من مسرحياته الشعرية».