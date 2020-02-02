ضبط 61 طنا من الأسماك الفاسدة بكفر الدوار

تمكنت مباحث التموين بالبحيرة بالاشتراك مع مديرية التموين بالبحيرة تحت إشراف المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين، اليوم الأحد، من شن حملة مكبرة لضبط المخالفين والخارجين، من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية بتلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد وجدي القمري، مدير الأمن، يفيد تمكن المهندس فواد علوان، من شن حملة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من ضبط كمية من الأسماك تقدر بـ61 طنا و600 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أحد الثلاجات.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.