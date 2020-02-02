استطلاع: تراجع شعبية حزب فاين جايل الحاكم في إيرلندا

حل حزب فاين جايل الايرلندي الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء ليو فارادكار، في المرتبة الثالثة في استطلاع للرأي أعلنت نتائجه اليوم الأحد، بنسبة 21%، في الوقت الذي تدخل فيه الحملة الانتخابية في البلاد أسبوعها الأخير.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن حزب المعارضة الرئيسي، فيانا فايل، تراجع بواقع نقطتين ليحصل على 24%، في حين ارتفعت شعبية حزب شين فين بواقع خمس نقاط ليحصل على 24%.

يشار إلى أن هذا أدنى مستوى يحصل عليه حزب فاين جايل في هذا الاستطلاع منذ نوفمبر 2014.

وأوضحت "بلومبرج" أن الاستطلاع يمثل أحدث الدلالات على أن حملة الحكومة التي تركز على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لا تجدي نفعا.

وعلى الرغم من أن فارادكار يقول إنه أفضل شخص يمكنه قيادة إيرلندا خلال المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، يبدو أن الناخبين معنيون أكثر بالقضايا المحلية.

ومن بين القضايا التي تواجهها إيرلندا ارتفاع عدد المشردين لمستويات قياسية بسبب أزمة الاسكان، بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهها نظام الرعاية الصحية بسبب ازدحام المنشآت الصحية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في البلاد في الثامن من فبراير الجاري.