الصحة العالمية: تزويد مصر و9 دول أخرى بإمكانيات مختبرية للكشف عن كورونا

صرح رئيس "وحدة التأهب لمخاطر العدوى " بمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط ، عبد الناصر أبو بكر، اليوم الأحد بأن أربع دول فقط في الشرق الأوسط لديها إمكانيات "مختبرية " للكشف عن فيروس "كورونا".

وأضاف أبو بكر- في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد بأن أربع دول فقط في الشرق الأوسط لديها إمكانيات "مختبرية " للكشف عن فيروس "كورونا" وأنه سيتم تزويد عشر دول أخرى بتلك الإمكانيات قريبًا ، من بينها : مصر وإيران والأردن ولبنان وسوريا والسودان والمغرب وتونس.

وأكد أن المنظمة تحاول تقديم المساعدة للمناطق التي تعاني من الصراعات ، عن طريق تزويدها بأدوات اختبار الفيروس ، وإرشادها بطرق التعامل وزيادة الوعي.

وفي سياق متصل، أكدت مدير برنامج الاستعداد عن الطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمكتب الصحة الإقليمي داليا سمهوري للمصدر ذاته ، أن المنظمة لا تزال مستمرة في بحثها لمعرفة أي الفئات العمرية والتقسيمات "الجندرية " الأكثر إصابة بفيروس "كورونا " الجديد، قائلة إنه "لم يتم التوصل حتى الآن إلى الفئات الأكثر تعرضًا للإصابة بالفيروس .

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت - يوم الخميس الماضي فيروس "كورونا " المستجد، بأنه وباء وأعلنت "حالة طوارئ صحية "ذات بعد دولي".