الأهلي: نتنظر تقرير حكم مباراة الهلال

أبدي طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والمتواجد مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم في السودان، سعادته بتأهل الفريق إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل أمام الهلال السوداني بهدف لكل فريق.

وقال قنديل في تصريحات تليفزيونية :" لم أكن أتمنى ما حدث من جماهير الهلال خلال اللقاء"، مؤكدا أنهم ينتظرون تقرير حكم المباراة.

وأضاف:" بعثة الأهلي وصلت فندق الإقامة بالخرطوم وأنهم ينتظرون قرار حسام عيسى سفير مصر في السودان من أجل التحرك".

وكان الأهلي تأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة، عقب التعادل الإيجابي مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء بالسودان، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.