ليكرز يحقق فوزه الأول بدوري السلة الأمريكي منذ وفاة براينت

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استعاد فريق لوس أنجليس ليكرز توازنه في المجموعة الغربية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وفاز على مضيفه ساكرامنتو كينجز 129 /113 فجر الأحد.

وجاء الفوز على كينجز بعد الهزيمة في مباراتين متتاليتين على يد فيلادلفيا و بورتلاند ترايل بليزيرز.

وحقق ليكرز فوزه الأول منذ رحيل نجمه الاسطورة الراحل كوبي براينت.

ولقي براينت، الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية مرتين وصاحب لقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين خمس مرات ونجم فريق لوس أنحليس ليكرز، حتفه يوم الأحد الماضي عن عمر يناهز 41 عاما، في حادث تحطم مروحية في لوس أنجليس، والذي أودى بحياة ثمانية أشخاص أخرين من بينهم ابنته جيانا / 13 عاما/.

وسجل ليبرون جيمس عشرة أو أكثر من النقاط والمتابعات والتمريرات الحاسمة ليلعب دورا مؤثرا في فوز ليكرز على ساكرامنتو.

وأحرز جيمس 15 نقطة و11 تمريرة حاسمة وعشر متابعات لفريق ليكرز ، ليسجل عشرة أو أكثر من النقاط والمتابعات والتمريرات الحاسمة خلال مباراة واحدة للمرة الـ11 هذا الموسم والـ92 في مسيرته.

وتكفل انتوني ديفيز بتسجيل 21 نقطة لليكرز الذي انهى المباراة فائزا بفارق 16 نقطة.

وسجل افيري برادلي 19 نقطة وأضاف كنتافيوس كالدويل بوب 15 نقطة وساهم راخون روندو بـ13 نقطة وثمان تمريرات حاسمة لليكرز.

وأحرز دي ارون فوكس 24 نقطة وأضاف بادي هيلد 22 نقطة لساكرامنتو.

وفي مباريات أخرى فاز نيويورك نيكس على إنديانا بيسرز 92 /85 وميامي هيت على أورلاندو ماجيك 102 /89 وجولدن ستيت واريورز على كليفلاند كافالييرز 131 /112.

كما فاز واشنطن ويزاردز على بروكلن نتس 113 /107 ودالاس مافريكس على أتلانتا هوكس 123 /100 وبوسطن سيلتكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 116 /95 وسان انطونيو سبيرز على شارلوت هورنيتس 114 /90 و بورتلاند ترايل بليزيرز على يوتا جاز 124/ 107.