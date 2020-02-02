 محافظ الغربية يقود حملة إشغالات مكبرة بمركز كفر الزيات - بوابة الشروق
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محافظ الغربية يقود حملة إشغالات مكبرة بمركز كفر الزيات

علاء شبل
نشر فى : الأحد 2 فبراير 2020 - 6:42 م | آخر تحديث : الأحد 2 فبراير 2020 - 6:42 م

قاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة كفر الزيات اليوم لإزالة إشغالات المحال التجارية والمقاهى من الشوارع لتسيير الحركة أمام المارة والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضارى للشارع.

وتضمنت الحملة حظر عدد من مركبات التوك التوك المخالفة لقانون سير تنظيم خط سير التوك توك من حيث السير فى الشوارع الرئيسية وعكس الإتجاة وبدون لوحات معدنية.

وخلال الجولة، شدد محافظ الغربية على إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين على حرم الشوارع، مؤكداً إن حملات الإشغالات مستمرة بصفة دائمة بجميع مراكز المحافظة.


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