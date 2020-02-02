«القومية لمياه الشرب» تتفاوض مع البنوك لتمويل مشروعاتها

تتفاوض الهيئة القومية لمياه الشرب مع عدد من البنوك للمساهمة فى تمويل الاحتياجات التمويلية للهيئة للعام المالى الجارى، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت إلى «مال وأعمال ــ الشروق».

اضافت المصادر أن بنوكا محلية عرضت على الهيئة المساهمة فى تمويل عدد من المشروعات التى تتولى تنفيذها والتى تقارب 5 مليارات جنيه.

وقال رئيس الهيئة فى تصريحات سابقة «طالبنا بتخصيص 25 مليار جنيه لموازنة الهيئة، لكن ما تم اعتماده كان 9 مليارات و887 مليون جنيه، جرى إتاحة 6 مليارات جنيه».

وتأسست الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ضمن القرار الجمهورى رقم 197 فى عام1981 والذى جمع بين الهيئتين (العامة لمياه الشرب ــ العامة للمجارى)، وقامت الهيئة خلال العام المالى الماضى بتنفيذ 43 مشروعا لمياه الشرب بطاقة قدرها 575 مترا مكعبا يوميا و38 مشروعا للصرف الصحى بطاقة قدرها 958 مترا مكعبا يوميا.

واتجهت عدة هيئات اقتصادية وخدمية للقطاع المصرفى لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها، على رأسها هيئة المجتمعات العمرانية التى تخطط لاقتراض 20 مليار جنيه من البنوك، بخلاف توريق سندات بقيمة 20 مليار جنيه على شريحتين بضمانة من وزارة المالية

ويتماثل التمويل الموجه لهيئة مياه الشرب، مع اتفاقية التعاون التى ابرمتها وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى مع بنكى الأهلى المصرى ومصر للمساهمة بمبلغ 1.8 مليار جنيه على ثلاث فى مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من محور المريوطية حتى الأوتوستراد بما يسهم فى تسهيل حركة تنقلات بمحافظات القاهرة الكبرى والمترددين عليها.

وتعمل البنوك العاملة فى السوق خلال السنوات الاخيرة على سداد الاحتياجات لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية للدولة.