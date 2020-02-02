نائب محافظ الغربية يتابع نقل تراكمات القمامة من مصنع التدوير بالمحلة الكبرى

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قال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إنه من المتوقع الانتهاء من كافة تراكمات القمامة التاريخية بمصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى خلال 10 أيام.

وأشار نائب المحافظ، خلال تفقده لمصنع التدوير لمتابعة أعمال نقل التراكمات إلى المدفن الصحي بالسادات بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، إلى أنه بنهاية اليوم يصبح ماتم نقله 2000 طن تقريبا خلال 24 ساعة فقط وستستمر الأعمال لحين تفريغ المصنع.

وأكد أنه سيتم إعادة تشغيل المصنع مرة أخرى نهاية الأسبوع الجاري بعد الانتهاء من صيانة خطوط المصنع والمعدات.