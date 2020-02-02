«عمال مصر»: مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوقنا ويكفل شروطا مناسبة

قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمال، محمد وهب الله، إنه تم إجراء حوار مجتمعي حول مشروع قانون العمل بين الأطراف المعنية الثلاثة، بما يتوافق مع الدستور المصري، واتفاقيات العمل الدولية التي وقعت عليها مصر.

وأضاف وهب الله، خلال كلمته في المؤتمر العام الثالث للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق، المنعقد حاليًا بمدينة الإسكندرية، ويستمر يومين، تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، والمحافظ اللواء محمد طاهر الشريف ويشارك فيه 52 عضوا يمثلون 28 دولة من مختلف دول العالم، أن الحركة النقابية العمالية في مصر تلعب دورًا حيويًا على المستوى الوطنى، حيث يشترك الاتحاد في إعداد التشريعات والقوانين المرتبطة بالطبقة العاملة، وذلك من خلال ممثليهم في البرلمان المصري.

وأشار إلى إصدار قانون المنظمات النقابية، وإعداد ومناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي يراعي حقوق العمال وتوفير ظروف وشروط عمل مناسبة.

وأكد "وهب الله" أهمية السياحة في انتعاش اقتصاد الدول، وخلق العديد من فرص العمل وما يترتب عليه من تحسن مستوى دخل الفرد، والمستوى المعيشي لشعوب الدول، مشيرًا إلى تمتع مصر بإمكانيات سياحية هائلة ومتنوعة، تتوزع بين الإرث التاريخي وجمال الطبيعة واعتدال المناخ، والعادات والتقاليد، والفنادق على مختلف مستوياتها؛ ما جعلها قادرة على المنافسة في سوق السياحة الدولية منذ وقت طويل.

ونوه بأنه تم تعزيز ذلك من خلال اهتمام القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالقطاع السياحي، وزيادة تنافسية المقاصد السياحية المصرية، فضلا عن الاهتمام بتنمية العنصر البشري والارتقاء بمستوي الخدمات السياحية ، منوها بأن ذلك ظهر جليًا في التوسع في إنشاء المشروعات السياحية وتشجيع رؤوس الأموال وتوجيهها نحو الاستثمار الجديد، وإقامة مدن جديدة على ساحل البحرين الأحمر والمتوسط، وإنشاء المتاحف وعلى رأسها المتاحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه خلال العام الحالي، ويعد من أكثر متاحف العالم.

وتابع أن عمال قطاع السياحة الأكثر تضررا من الآثار السلبية للإرهاب الذي اجتاح العالم بأسره خلال السنوات الماضية، وما نتج عنه من انخفاض النشاط السياحي في الدول التي عانت من الإرهاب، وما نتج عنه من قلة نسبة الأشغال وتسريح العديد من عمال الفنادق والمنشآت السياحية، وتخفض رواتب وما تبقى من عمال في تلك المنشآت.

وقال الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن ما يتطلب منا كمنظمات نقابية أن نقوم بدورنا في الدفاع عن حقوق هؤلاء العمال عبر المفاوضة الجماعية مع أصحاب الأعمال من أجل تحقيق عمل لائق وأجور عادلة والحد من تسريح هؤلاء العمال.