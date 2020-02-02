استطلاع حديث يكشف زيادة تأييد المواطنين للائتلاف الحاكم في ألمانيا

كشف استطلاع حديث للرأي زيادة نسبة تأييد المواطنين الألمان بعض الشيء لأحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وجاء في استطلاع "زونتاج ترند" (اتجاه الأحد) الذي يجريه معهد "قنطار" (إمنيد سابقا) لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، والتي نشرت نتائجه في عددها الصادر اليوم الأحد، أن تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زاد بنسبة نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي، وظل بذلك الاتحاد المسيحي هو التكتل الحزبي الأقوى بنسبة تأييد 27 بالمئة.

وأضاف الاستطلاع أن تأييد المواطنين للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم، قد ارتفع أيضا بنسبة نقطة مئوية، إلى 15 بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أن الاشتراكيين الديمقراطيين يشكلون الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الاتحاد المسيحي المكون من حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.

وظل حزب الخضر عند نسبة 21 بالمئة، ليحتفظ بمكانته كثاني أقوى حزب في ألمانيا بعد الاتحاد المسيحي.

وتراجع حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض، نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث انخفض تأييد المواطنين له حاليا إلى 14 بالمئة.

كما انخفض تأييد المواطنين لحزب اليسار بنسبة نقطة مئوية إلى 9 بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع شمل 1442 شخصا، وأجري في الفترة من 23 إلى29 كانون ثان/يناير الماضي.