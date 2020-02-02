أكد صلاح محسن لاعب فريق النادي الأهلي والمعار لصفوف سموحة أنه كان لديه عروض كثيرة للاحتراف لكنه فضل الخروج للفريق السكندري من أجل حجز مكانه بالمنتخب الأولمبي في طوكيو.

وقال صلاح محسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "لم أندم على التوقيع للأهلي ولو عاد بي الزمن سأوقع له وشرف لأي لاعب، وعندما تلعب في الأهلي يجب أن تكون على قدر المسئولية".

وتابع: "نادي إنبي بيتي وهو فريق كبير ولكني فضلت سموحة من أجل التغيير".

وعن قيمة انتقاله للأهلي التي بلغت 38 مليون جنيه، علق قائلًا: "ليس لي علاقة بقيمة انتقالي للأهلي ولكن الأزمة في تضخيم الأمور من جانب بعض الناس".

وواصل: "لم أتعرض للظلم في الأهلي، ولكن فضلت الرحيل للمشاركة وأثبت نفسي أكثر وبسبب منتخب مصر والأوليمبي".

وأردف: "حال استمراري في صفوف الأهلي كنت سأثبت جدارتي، أنا من طلبت الرحيل من أجل إثبات جدارتي وكان يجب أن أرحل".

وعن استبعاده من تشكيل الأهلي طوال الفترة الماضية، أجاب: "أزمتي مع مارتن لاسارتي لم استوعبها، وشاركت مع باتريس كارتيرون، ورينيه فايلر، وأرى أن كارتيرون أفضل من لاسارتي".

وواصل: "المنافسة كانت صعبة مع وليد أزارو ومروان محسن وكنت أنتظر الفرصة وسأعود للأهلي من جديد وسأثبت نفسي".

واستكمل: "أزارو لا يستحق الانتقادات فهو قدم للأهلي الكثير وهو مهاجم عالي".

وأشار: "كارتيرون نجح في الوصول لنهائي بطولة إفريقيا رغم قلة الإمكانيات، وفايلر مدرب عالي وأتمنى له التوفيق".

وحول الثلاثي الكبار، المنتظر تواجدهم في أولمبياد طوكيو، شدد: "أرفض التعليق على اللاعبين المنضمين إلى المنتخب ولكن أتمنى انضمام محمد صلاح بالتأكيد".

وأكد: "كنت أتمنى التواجد في مباراة كأس السوبر ضد الزمالك، تكون مباراة ممتعة، ومحمد مجدي أفشة نصحني بالإعارة لكي أشارك في المباريات".

وأضاف: "أتمنى فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، ودعنا بطولة إفريقيا بظلم مع كارتيرون، لم تكن أجواء مباراة كرة قدم، فايلر مدرب جيد وأتمنى له التوفيق مع الأهلي وكنت أتمنى أشارك معه، وأبلغني أنني موهبة غير متواجدة في الفريق وتمنى لي التوفيق".

وتطرق للحديث عن مركزه في المنتخب الأولمبي، قائلًا: "مصطفى محمد لاعب جيد ويعمل على نفسه جيدًا وأتمنى له التوفيق، احترم قرارت شوقي غريب (المدير الفني) ولكن أتمنى مشاركتي في مركز المهاجم الصريح، ولم اتحدث معه في قراري بالرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة، فعلت ذلك من أجل اللعب والمشاركة ومكاني في المنتخب".

واختتم بالرد على سؤال "هل توافق على اللعب للزمالك"، حيث أجاب: "علاقتي بجماهير الأهلي طيبة، ولكن نحن في زمن الاحتراف، إذا رحلت عن الأهلي بشكل نهائي سألعب في أي فريق بالدوري الممتاز وإذا أتى عرض من الزمالك سأوافق، ولكن طالما كنت على ذمة الأهلي لا أستطيع التفكير في الزمالك نهائيًا".

وأضاف: "ده احتراف مثل ريال مدريد وبلشلونة".