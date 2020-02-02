كوشنر: الرئيس السيسي يولي القضية الفلسطينية اهتمامًا كبيرًا

قال كبير مستشاري وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي القضية الفلسطينية اهتمامًا كبيرًا.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، أن «السيسي» قال إن الفلسطينيين يستحقون أن تكون لهم دولة، ويستحقون استثمارات ضخمة، مؤكدًا أن هذا ما حاولت أمريكا فعله عبر خطتها للسلام.

ولفت كبير مستشاري ترامب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى الولايات المتحدة معلومات عن المشروعات التي يجب عليها أن تنفذها في فلسطين من أجل تحريك الاقتصاد الفلسطيني.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء الماضي، تفاصيل ما أسماه بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بـ«صفقة القرن»، لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.