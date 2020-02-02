بي بي سي| مدعية في محاكمة هارفي وينشتاين: المنتج المتهم مزدوج الجنس

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في محاكمة هارفي وينشتاين قالت المدعية الممثلة جسيكا مان، البالغة من العمر 34 عاما، إنها التقت المنتج في أواخر عام 2012 أو أوائل عام 2013 ولم يضع وقتا حيث أخذها إلى جناحه بأحد فنادق لوس أنجلس وأقام معها علاقة، وقد اغتصبها لاحقا. وبررت مان استمرار علاقتهما فترة بأنها كانت تخشاه.

وقالت مان أمام المحكمة إنه يستخدم مقويات جنسية، مشيرة إلى أنها تعتقد أنه مزدوج الجنس لديه عضو تناسلي أنثوي، وليس لديه خصي.

ودافع محامو وينشتاين بأنها كانت ترسل له رسائل غزل بالبريد الإلكتروني مما يثبت أن العلاقة كانت بالتراضي.

يذكر أنه منذ عام 2017 اتهمته أكثر من 80 امرأة بسوء السلوك الجنسي.